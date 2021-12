17 étudiants de l’école de commerce diplômés

La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de la Présidence.

Pascal Mitote •

Cette cérémonie vient ponctuer trois années d’étude et marque la fin de la vie étudiante et l'entrée pour certains dans la vie active. Certains des 17 étudiants de cette 9e promotion vont poursuivre leurs études en Polynésie, en France ou à l'étranger, là où d'autres entreront sur le marché local du travail. Quelques-uns de ces jeunes diplômés ont d’ores et déjà trouvé un emploi, tandis que d’autres lancent leurs propres projets en créant leur entreprise. « Soyez des bâtisseurs, soyez des créateurs d’emplois, des créateurs de richesses. Le Pays a besoin de renforcer son vivier de talents pour construire son avenir » leur a lancé la ministre de l’éducation Christelle Lehartel.