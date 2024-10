1ère Ligne : environnement, le choc des générations ?

Mercredi 16 octobre à 19h30, l'émission 1ère ligne, animée par Lucile Guichet, revient pour lancer le débat sur un sujet qui agite la société polynésienne.

L’émission donne la parole à ceux qui font l’actualité : autour d’un auteur et d’une personnalité de la société civile, puis d’un face-à-face entre deux invités, on décrypte, on change de regard, on bouge les lignes et on les écrit, sur le front de l’actualité polynésienne. Le tout éclairé par un reportage anglé.

Environnement - le choc des générations ?

La Polynésie est en effet en première ligne face au changement climatique, avec la montée des eaux et la fragilité des écosystèmes. Les jeunes, dont 70 % ressentent une forte inquiétude pour l'avenir de la planète, s'engagent de plus en plus pour protéger l'environnement, mais leurs idéaux se heurtent souvent aux priorités économiques.

Peut-on vraiment allier développement économique et respect de la nature ? L’urgence climatique, est-elle un sujet qui divise les générations ?

Nos quatre invités tenteront de répondre à ces interrogations.

