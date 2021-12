23 jeunes Polynésien(ne)s s'engagent dans l'armée de l'air

L'armée de l'air et de l'espace embauche ! 23 jeunes polynésiens ont signé leur contrat au Détachement Air 190 cet après-midi. Un moment important pour ces enfants du pays qui quitteront Tahiti le mois prochain. Parmi eux, 20 seront sous-officiers et 3 des militaires techniciens de l'air.

ET/R.Poutoru •

20 ans à peine, le regard déterminé, Mattéo s’engage dans l’armée de L’air. Un rêve devenu réalité après 2 tentatives. Une fierté pour sa mère qui n’espérait pas mieux. "Je n'ai qu'un seul fils, et donc je souhaite de tout qu'il fasse ce qu'il a envie. Si c'et vraiment son souhait, je l'encourage, je suis fière. Mais j'avoue que des fois on peut avoir une certaine appréhension en tant que parent", avoue Stéphanie LAFON, mère de Mattéo. "Pour ma part dès que j'ai dit que je voulais faire l'armée, elle a dit que c'était un très bon plan. Comme ça papa, il est dans l'armée, du coup iça aide pour s'engager", poursuit le jeune homme. Une fois engagé, il veut devenir mécanicien vecteur et moteur.

Mattéo et sa mère Stéphanie qui l'a toujours encouragé. • ©Polynésie la 1ère

Et pour Nohovai également, porter l’uniforme c’est tout un symbole mais aussi une opportunité quant à son avenir professionnel. A 29 ans, elle ambitionne une carrière militaire dans les ressources humaines. Ses parents ne voulaient pas qu'elle parte, mais compréhensifs, ils la laissent, car "avec la crise sanitaire, il n'y a plus rien. Donc ils m'ont poussée, ainsi que toute ma famille", souligne déterminée la jeune femme.

Ca y est, elle a signé ! • ©Polynésie la 1ère

Cette année, pas moins de 23 jeunes du fenua ont été retenus au centre de recrutement de l’armée de l’air et de l’espace de Faa’a parmi les 120 signataires. Un véritable engouement qui ne cesse d’augmenter d’année en année.

"Sur ces 23 Polynésiens, 20 seront sous-officiers donc des cadres de l'armée de l'air et de l'espace, et 3 militaires du rang qui seront plus des employés qualifiés", explique Maxime BIENFAIT, conseiller au recrutement de l’armée de L’air et de l’espace en Polynésie française. "Il y a un véritable engouement pour l'armée de l'air mais également un vrai sens du mot engagement".

Des jeunes très motivés et prêts à s'engager pour une nouvelle vie. • ©Polynésie la 1ère

A noter qu’aujourd’hui, les 23 jeunes sélectionnés ont signé leur contrat d’engagement. Ils décolleront du fenua le 7 janvier prochain pour rejoindre leur affectation en Métropole sur la base aérienne de Rochefort.