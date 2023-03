253 plants de cannabis saisis et détruits à Papeete

Partager :

Une vingtaine de fonctionnaires de police municipaux et nationaux et un chien dressé pour la recherche de stupéfiants, ont mené une opération dans une vallée de Papeete ce matin. 253 plants et 2 personnes interpellées.

HY avec communiqué de Police •

C'est lors d'une opération d'initiative dite de "nomadisation" qui a été menée ce matin par la DTPN dans une vallée de Papeete, avec pour objectif la découverte de cultures de cannabis. saisie de cannabis 02 • ©Police Nationale / Facebook 253 plants de cannabis répartis dans 3 domiciles différents ont été saisis. 4 individus sont mis en cause dont 2 ont été interpellés et placés en garde à vue pour trafic de produits stupéfiants. saisie de cannabis 01 • ©Police Nationale / Facebook L'opération a mobilisé une vingtaine de policiers du Service Territorial de Sécurité Publique dont le chien stup "Power", 2 Officiers de Police Judiciaire de la brigade des stupéfiants du Service Territorial de Police Judiciaire et un équipage de la brigade cynophile de la police municipale de la Ville de Papeete. D'autres opérations de ce type devraient suivre à l'avenir. saisie de cannabis 03 • ©Police Nationale / Facebook

Partager :