Le 29 juin, 35e fête de l'autonomie

Le 29 juin prochain, la Polynésie célébrera les 35 ans de l’Autonomie du Pays. Pour l’occasion, la rue Pouvanaa a Oopa sera fermée à la circulation ainsi qu’une partie du centre-ville. Cette année, près de 14000 personnes devraient défiler pour la célébration. Le comité organisateur (COFA) travaille sur le dossier depuis plus de deux mois pour assurer notamment la sécurité des participants et du public.Des bus déposeront les participants au défilé sur les avenues du Général de Gaulle et du commandant Destremeau. Les premières délégations devraient défiler dès 15h00 juste après une cérémonie protocolaire. Des animations devraient aussi prendre place dans les jardins de Paofai, avec des terrains de jeux pour les plus jeunes, ou des scènes musicales pour les adultes où Manuhau, Maruao ou encore les 2B Brothers devraient prendre place. Enfin, pour clore les festivités, un feu d’artifice est aussi à 20h15."Les gens attendent ce défilé (...) C'est important pour eux (...) Une fois que le défilé commence, on sent que c'est la fête de tous les Polynésiens, ils sont contents d'être là ", confie Heremoana Maamaatuaiahutapu, le ministre de la Culture, qui revient plus en détails sur l'importance de cette célébration et des festivités.Pour le politologue Semir Al Wardi, ce 29 juin est un symbole politique avant tout. "En réalité, il y a une fonction (...) Tout cela pour créer un désir de se sentir comme peuple (...) et en même temps qu'il y ait une allégeance à ce nouveau pouvoir", confie le spécialiste.