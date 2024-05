Un catamaran a sombré entre Tahiti et Raiatea. Il y avait 6 personnes à bord. Elles ont pu être sauvées.

Jeudi vers 21h, le JRCC Tahiti reçoit par radio l’appel d’un catamaran en train de sombrer avec six personnes à bord entre Tahiti et Raiatea.

Aussitôt, le JRCC définit et coordonne un dispositif de secours composé du Dauphin et de la goélette « Hava’i » que change de cap et part en direction du catamaran.

6 personnes secourues en mer entre Tahiti et Raiatea • ©Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Près de deux heures plus tard, l’hélicoptère arrive sur le catamaran, hélitreuille les quatre premières personnes et les dépose au Groupement Aéronautique Militaire (GAM) de Faa’a. De son côté, la goélette « Hava’i » reste à proximité des personnes encore présentes sur le catamaran. Une seconde rotation permet de récupérer plus tard les deux dernières personnes.

Malgré la motopompe mise à disposition par le Dauphin, le catamaran a continué à s’enfoncer dans la mer.

