800 jeunes réunis lors des Holy Games à Tahiti

Apprendre la persévérance, la confiance en soir, l'humilité, l'amitié... C'est l'objectif voulu par l'Eglise catholique au niveau national, qui profite de la tenue des JO à Teahupoo pour en transmettre les valeurs. Elle a nommé ces journées "Holy Games", rassemblant en Polynésie 800 adolescents âgés de 12 à 20 ans, originaires des communes de Tahiti et Moorea.

L'église catholique voulait apporter son soutien à l'organisation des Jeux Olympiques et montrer à la jeunesse comment on peut lier le sport et l'Evangile. Les jeunes présents aujourd'hui ont été préparés sur les douze valeurs. Ce sont ces rassemblements et ces prises de conscience que l'on veut ancrer chez les jeunes.