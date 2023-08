9 détenus de Nuutania prêts à saisir leur deuxième chance

Une poignée de détenus du centre pénitentiaire de Nuutania a participé ce matin au « Job Academy » organisé par le SPIP et la fondation FACE. Le but est de leur permettre une réinsertion réussie dans la vie active.

DC •

Neuf détenus du centre pénitentiaire de Nuutania en fin de peine et triés sur el volet ont participé ce matin à l'Atelier « Job Academy ». Ces citoyens s'apprêtent à retrouver leur liberté ainsi qu’une situation stable à l'issue d'une préparation. Leur sortie et la fin de leur formation sont prévues pour dans moins de deux mois. Ils ont appris les rudiments de la recherche d'emploi, comme la création de CV et lettres de motivation, comment apprendre à se présenter et se mettre en valeur, connaître les dispositifs d'aide existants comme le Sefi, le site Aravehi, les formations CFPA, ou encore le MFR, mais aussi et surtout mettre en place son projet professionnel.

Des représentants d'une banque locale, d'une entreprise de BTP ou encore de l'Agence française de développement ont fait le déplacement.

Le dispositif est mis en place par le SPIP, la fondation FACE avec le centre de détention de Nuutania.