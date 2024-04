TÉMOIGNAGE. À 36 ans, Rahera devient tétraplégique suite à un AVC

Comme Rahera, les femmes sont de plus en plus exposées aux maladies cardiovasculaires et ce, de plus en plus jeunes. C'est pourquoi une journée de sensibilisation est organisée à l'Assemblée de Polynésie samedi 20 avril, en présence de professionnels et de malades. Témoignage dans cet article.

Le 19 mars 2022, sa vie et celle de son mari basculent. Rahera Vansam est victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle a 36 ans, est une ancienne danseuse de 'ori tahiti, ex-championne de crossfit et non fumeuse... Aucun facteur de risque à première vue et pourtant, Rahera est aujourd'hui tétraplégique.

Évasanée dans l’Hexagone cinq mois après son accident, les médecins ont constaté qu'il y avait "un petit souci au niveau du cœur et que ce serait peut-être la cause de l'AVC" précise Vaea Vansam, sa belle-sœur. Rahera suit une rééducation depuis deux ans avec sa famille et s’apprête à rentrer au fenua. Elle a pu regagner un petit peu d'autonomie...et peut-être encore plus avec le temps !

Elle arrive à bouger quelques doigts et avec cette pression sur un clavier, elle arrive à composer des mots et des phrases, c'est comme cela qu'elle communique. Vaea Vansam - Belle-sœur de Rahera

Le jour où sa vie a basculé

Le jour de l'accident, Rahera "préparait à manger pour l'anniversaire de sa sœur. Elle a commencé à se sentir mal sous la douche. Elle s'est affalée et a rampé jusqu'à la terrasse pour crier à l'aide mais aucun son ne sortait de sa bouche" raconte Vaea.

Ce samedi-là, Parea, le mari de Rahera, s'est absenté pour conduire les enfants à leurs activités respectives. Il n'est rentré que trois heures plus tard : immédiatement, Parea qui est agent de la DTPN, prodigue les premiers soins à sa femme pendant que son fils prévient les secours. "L'ambulance est arrivée tout de suite" poursuit Vaea. La petite famille est sous le choc. "On ne s'y attend pas. Ça ne prévient pas. Pendant plusieurs mois, il fallait accuser le coup. Ça a été difficile, particulièrement pour Parea. Il était concentré sur Rahera" se rappelle Vaea.

Une chaîne de solidarité s'est créée autour de Rahera depuis l'incident. Et le 30 mars dernier, un concert a été organisé afin de récolter des fonds pour son retour.

Ça peut arriver à tout le monde

Passer d'enseignante et femme pleine de vie à tétraplégique, c'est arrivé à Rahera mais ça peut arriver à n'importe qui...en Polynésie, les chiffres montrent que les maladies cardiovasculaires tuent six fois plus que le cancer du sein. Elles sont la première cause de mortalité dans le monde et la deuxième en France. C'est pourquoi une conférence appelée « Ensemble pour le cœur des femmes » est organisée à l'Assemblée de Polynésie le 20 avril, car les femmes sont de plus en plus concernées par ces maladies... Tabac, sédentarité et obésité sont des facteurs de risques.

Tout le monde est convié, du plus petit au plus grand. "Les sapeurs-pompiers seront aussi là pour former aux gestes de premiers secours", explique Sandrine Itchner, trésorière adjointe du club Soroptimist France Tahiti. En cas d'accidents cardiovasculaires, ces gestes peuvent sauver des vies.