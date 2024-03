À la découverte des lycées de Papara et Paul Gauguin

Ce samedi 2 mars, les lycées de Papara et Paul Gaugin ont organisé leurs journées portes ouvertes. Une journée pour présenter l’établissement ainsi que toutes ses filières aux familles et surtout aux élèves. En pleine période d’orientation, elle est une étape importante pour les futurs lycéens.

Si vous cherchez une filière, il y a l’embarras du choix. Et si vous hésitez un peu, les élèves et les enseignants ont préparé tout ce qu’il faut pour vous convaincre. Au lycée de Papara, on sait que la première impression est importante. "On est venu spécialement parce qu'il y a une section surf à Papara. On sait aussi que c'est un lycée qui est plutôt calme et posé, et venant de Moorea c'était intéressant pour nous", confie Geneviève, qui accompagne sa fille Vaiana.

La section de surf est un incontournable du lycée mais les places sont limitées et la sélection difficile. "Les critères indispensables, c'est être très bon surfeur. Là, ils sont à 16, on a eu deux départs prématurés cette année. Je pense qu'on en recrutera à peu près 5", explique Marilyn Sue-Ahnne, référente pédagogique de la section d’excellence sportive option surf.

Pour ses 1 150 élèves, le lycée mise surtout sur un environnement de qualité, avec son label « Eco-Lycée ». "C'est certainement l'un des plus beaux lycées qui existe en Polynésie. Le cadre est agréable, les élèves sont très bien, on a des bons résultats et je pense que ça tient aussi à l'environnement de travail", estime Christophe Brunet, proviseur adjoint du lycée de Papara.

Autre établissement, même ambiance… Au lycée Paul Gauguin les familles profitent de cette journée pour chercher la filière la plus intéressante. "On était à plus de 700 visiteurs l'année dernière donc on espère battre ce record. Nous avons 1 500 élèves, on sera en montée d'effectifs puisque nous avons 16 classes de Seconde, nous en avions que 15 l'année dernière. Donc, mécaniquement, deux classes de Première en plus l'année prochaine et une classe de Terminale. Le lycée Gauguin reste attractif par la multiplicité des options", explique Max Hellio, proviseur adjoint de l'établissement.

Hanalei est en terminale S2TMD, une série technologique option théâtre musique et danse. Elle présente sa filière avec beaucoup d’enthousiasme. "Les questions qui reviennent souvent : les parents des fois qui ont des doutes le parcours à venir, si en intégrant cette filière cela leur ferme des portes ? Est-ce qu'ils sont obligés après de continuer dans la musique ou la danse ? On répond souvent que non", explique Hanalei.

Comme chaque année, les journées portes ouvertes sont des étapes décisives pour les futurs lycéens. Elles confortent leur choix, ou leur proposent parfois une tout autre voie.