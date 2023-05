A Mamao Vallon, les habitants veulent d'abord du travail

La population attend beaucoup du nouveau gouvernement. En particulier, les plus défavorisés. A l’image des habitants du quartier Mamao Vallon à Papeete. Plus de 200 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté avec souvent des parents démunis et des jeunes qui tombent dans la délinquance.

ET/Teupoo Fatupua Avae •

Lorsque l’on traverse le quartier Mamao Vallon, ce qui surprend en premier, ce sont ces enfants et ces jeunes adultes en bord de route. Certains s’amusent, d’autres observent du coin de l’œil, avec une certaine méfiance. Après quelques minutes de discussions, la confiance s’installe, les langues se délient, ils livrent alors leur quotidien, on les appellera Teiva et Thomas, ils ont 23 et 15 ans. Le premier s'occupe de "ma petite, je fais le ménage. Je n'ai pas de travail. Que le gouvernement puisse mettre en place des formations pour les jeunes. Beaucoup d'entre eux se battent au lieu d'aller chercher du travail. Ils boivent, vendent de la drogue". Le second va "toujours à l'école, en CAP électricité. [J'aimerais] trouver du travail gagner ma vie".



Rémi aimerait que ceux qui habitent dans les immeubles puissent bénéficier d'un petit jardin potager afin de planter. • ©Polynésie la 1ère

Un peu plus loin, une jeune fille, 16 ans, elle observe, le contact s’établit, et la parole commence à se libérer. Elle déclare qu'il y a "beaucoup de mauvaises choses, avec des jeunes qui font n'importe quoi et se croient tout permis. Plein de bagarres".



Une autre habitante, à quelques mètres, vit dans ce quartier depuis longtemps, elle a plusieurs fois bénéficié de CAE, mais pour elle, pas de grands changements, que de belles paroles des politiciens, avoue-t-elle. Néanmoins elle attend beaucoup de ce gouvernement.

"Ce sont les structures sportives qui manquent !", lance Heinui, il y a des terrains à proximité, problème : il y a un cadenas, donc pas accessible à toute heure. Alors c’est la débrouille, la boxe est le sport favori mais aucun accompagnement n’est mis en place.

Mamao Vallon, un quartier où le taux de personnes au chômage est élevé. • ©Polynésie la 1ère

Dans ce quartier situé à Papeete, la violence et la délinquance y sont fortement présents, des parents souvent dépassés par des jeunes livrés à eux mêmes.

