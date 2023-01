Accident mortel à Moorea, deuxième victime de l'année

Un accident de la route est survenu dans la nuit du 27 janvier à Moorea, impliquant une 4x4 et un scooter. Le passager du deux-roues est malheureusement décédé. Les deux personnes qui se trouvaient à bord de la voiture ont été conduites à l'hôpital d'Afareaitu.

MG avec rédaction •

Dans la nuit de vendredi à samedi, une 4x4 et un scooter sont entrés en collision, au niveau du golf de Temae, PK 2. Les pompiers de Paopao ont été prévenus vers 23h30 et sont immédiatement intervenus.

Le véhicule a terminé sa course dans le fossé. Les passagères, une mère et sa fille en état de choc et légèrement blessées, ont été brancardées jusqu'à l'hôpital, raconte l'adjudant Roland d'astreinte ce week-end. Par ailleurs, il décrit la zone de l'accident comme particulièrement dangereuse : "un début de virage en manque d'éclairage."

Le conducteur du deux-roues, un homme d'une quarantaine d'années, a malheureusement perdu la vie. Il s'agit du deuxième décès de l'année sur les routes de Polynésie.