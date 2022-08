Achat de fournitures scolaires : un budget conséquent pour les familles

Dernier week-end avant la rentrée ! Les cours reprennent les 9 et 10 août 2022. Les parents s’occupent des dernières fournitures scolaires et font face à l’augmentation des prix. Le budget peut atteindre 15 000 cfp par enfant...

MG •

Agenda, cahiers grands ou petits formats, crayons et stylos... À quelques jours de la rentrée des classes, les parents font les dernières courses de fournitures scolaires. Si le budget est parfois conséquent, il est nécessaire. Pas question de faire l’impasse sur le matériel, les parents tiennent à ce que leurs enfants abordent la rentrée en toute sérénité.

Respecter la liste

"On a prévu le budget, entre 12 000 et 15 000 cfp. C'est important d'aborder la rentrée avec ce qu'il faut", pose Larry.

Douce prévoit à peu près le même budget : "ça se rapproche de 12 000 cfp." Elle préfère venir seule pour s'en tenir à la liste et éviter d'être confrontée aux caprices de ses enfants.

"Quand tu viens toute seule, ça va mieux. Mais quand tu viens avec l'enfant, il a d'autres désirs. [Il veut les mêmes choses que ses camarades. Alors, tu es] obligé d'acheter..."

Petites économies

De son côté, Tuarii ne compte pas tout racheter et mise sur la récupération pour faire des économies. "On a bien regardé ce qu'il y a déjà à la maison pour ne pas gaspiller et réutiliser le matériel déjà existant", précise le père de famille, qui dépensera environ 5 000 cfp.

Certaines enseignes proposent également des offres spéciales rentrée scolaire pour faire des bonnes affaires.

Pour l'année 2022-2023, 49 232 élèves sont attendus. Parmi les personnels de l'éducation, 3 713 enseignants officieront dans le premier et le second degré.

La rentrée des collèges et lycées est prévue le mardi 9 août et celle des écoles et CJA le mercredi 10 août.