L’ordinateur portable, la vedette de la rentrée

À moins d’une semaine de la rentrée, c’est la ruée vers le matériel scolaire dans les magasins. L’ordinateur portable, outil de travail devenu indispensable à l’apprentissage, est très prisé des plus aux moins jeunes.

Plus que quelques jours avant de reprendre le chemin de l'école. C’est donc le moment de s’équiper pour les élèves du territoire. Après les achats des fournitures, place à la partie informatique. Les magasins de bureautique et les librairies n’hésitent pas à revoir leur prix à la baisse, en particulier pour les jeunes étudiants.

Dans cette boutique informatique de Tamanu, on prépare donc la rentrée. Les nouveaux arrivages sont mis en avant, l’un des ordinateurs portables est proposé au prix de 59 000 Fcfp au lieu de 73 000 Fcfp. Ce même modèle fait partie d’un pack accompagné d’une imprimante, le tout pour la somme de 66 000 Fcfp.

Les enseignes sont nombreuses à proposer ce genre de réductions à l’approche de la reprise des cours. Ce type d’offres vise à réduire l’impact de la fracture numérique dans les classes. En effet, tous n’ont pas facilement accès à un matériel numérique correct.

De nombreuses familles ne peuvent pas se permettre de s’offrir un ordinateur fixe ou portable. Pour tenter de remédier à ce problème, il existe une réduction pour les étudiants post-bac. Cléo Bonnamy, commercial, estime que la réduction sur le prix est importante pour rendre l’équipement informatique plus abordable. «Depuis le début du mois d’aout on a commencé la période back to school. En gros, on va proposer 12% de réduction sur les ordinateurs fixes et portables, qui sont destinés aux étudiants post bac et aux enseignants», explique t-il.