Addictions aux écrans : comment changer les habitudes ?

4 règles pour mieux grandir :

4 pas pour mieux grandir

Le Collectif Surexposition aux Écrans (COSE) donne une, dans l'amphithéâtre de l'hôpital du Taaone (Pirae).Sylvie Dieu Osika et Eric Osika, pédiatres et cofondateurs du Collectif donneront des pistes de sevrage de l'addiction aux écrans.- pas d'écran le matin avant d'aller à l'école, ni trop tôt les jours fériés ou les week-ends- pas d'écran pendant les repas- pas d'écran avant de se coucher- pas d'écran seul dans la chambreSelon différentes études,. "Savoir compter en espagnol à 2 ans grâce à Youtube n'a rien d'extraordinaire, explique le Dr Sylvie Dieu Osika. L'enfant ne fait que répéter sans comprendre les schémas."Pour bien grandir, le temps d'exposition aux écrans doit être d'"Le tout petit n'apprend pas la 3D avec les écrans. Il ne joue qu'en 2D sur un écran. Il n'intègrera pas le schéma que fait une balle par exemple. Et c'est en parlant avec des adultes qu'il enrichit son langage et se développe."En plus des troubles de l'apprentissage, la surexposition aux écrans peut entraîner des, un manque de sommeil car la lumière bleue perturbe la sécrétion de mélatonine , et une mobilisation exclusive sur l'écran : seule l'activité sur l'écran compte."Tout est fait pour capter l'enfant, capter l'adulte, avec la science de la captologie. Les écrans rendent addictifs avec les systèmes de séries, de récompenses, de jeux aléatoires...," explique le Dr Osika.Pour les enfants déjà accrocs aux écrans, le Collectif préconise de, aucun écran, sortir, faire des jeux, redécouvrir un livre...Au bout de quelques jours, lorsque l'enfant s'est déshabitué, réintroduire 15, 30 minutes par jour, en fonction de l'âge.Enfin, un enfant voudra toujours imiter ses parents. Donc, le changement de (mauvaises) habitudes commence par les parents, "éteindre la télé même en fond sonore, mettre les téléphones de coté."