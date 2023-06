Appel au don du sang pour la journée mondiale

Mercredi 14 juin est la journée mondiale du donneur de sang. Le slogan de la campagne de la journée est « Sang, plasma : partageons la vie, donnons souvent ! ». En Polynesie les besoins en prélèvement sont de l’ordre de 6 000 poches contre 3 000 il y a 20 ans.

Polynésie la 1ère (MLSF), Stéphane Ratinaud •

Officiellement désignée comme événement annuel par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2005, cette journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du monde entier et de les remercier pour leurs dons.

Chaque don est un cadeau précieux qui sauve des vies et sa répétition est la clé pour mettre en place un approvisionnement en sang sûr et durable. En Polynesie, les besoins en prélèvement sont de 6 000 poches contre 3 000 il y a 20 ans. Notre journaliste Stéphane Ratinaud a rencontré deux donneurs.

Dans de nombreux pays, les services de transfusion sanguine se heurtent aux difficultés qu’il y a à mettre suffisamment de sang à disposition, tout en en garantissant la qualité et la sécurité. Le slogan de la campagne de la Journée mondiale du donneur de sang 2023 est « Sang, plasma : partageons la vie, donnons souvent ! ».

Il porte avant tout sur les patients nécessitant un soutien transfusionnel à vie et souligne le rôle que chaque personne peut jouer en faisant le don précieux de sang ou de plasma. Il souligne également l’importance de donner régulièrement du sang ou du plasma pour créer un stock sûr et durable en sang et en produits sanguins qui puisse être toujours disponible, partout dans le monde, de sorte que tous les patients qui en ont besoin puissent recevoir un traitement en temps voulu.

Au Centre Hospitalier du Taoone, il sera possible d’aller donner son sang mercredi entre 8h et 16h.