Après le repas peu appétissant d'hier à l'école Tamahana, les excuses du prestataire

Ce matin, l'entreprise Newrest a présenté ses excuses aux parents lors d'une réunion qui s'est tenue au réfectoire de l'école primaire Tamahana à Arue, suite à la découverte de larves de mites dans les assiettes des enfants hier. La réunion s'est déroulée dans de bonnes conditions, visant à trouver une solution pour le bien-être des enfants, selon la maire d'Arue, Teura Iriti.

Théophane Teriitua/Eric Tang •

La maire de Arue est revenue ce matin sur l'épisode fâcheux qui a affecté les enfants ayant déjeuné au réfectoire de l'école primaire Tamahana. Il est sûr que trouver des larves de mites dans les assiettes n'incite pas les élèves à vouloir retourner manger à la cantine.

Newrest qui s'occupe de la confection des repas a ainsi présenté ses excuses aux enfants et à leurs parents. Teura Iriti précise que les repas d'hier "ne seront pas facturés". Mais l'essentiel est que "les enfants soient en confiance et qu'ils puissent revenir manger à la cantine. Donc il y aura un repas qui sera offert par Newrest mais avec une communication pour expliquer ce qui s'est passé et que la confiance revienne à nouveau", explique la maire d'Arue.

Hier, l'inquiétude des parents d'élèves. • ©Polynésie la 1ère

Néanmoins, suite à cet incident, elle aurait préféré une réponse rapide du corps enseignant et des parents d'élèves pour ne pas laisser les enfants le ventre vide après le refus parfaitement compréhensible de terminer leurs plats d'hier peu appétissants.

Ecoutez Teura Iriti au micro de Théophane Teriitua :