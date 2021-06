Au collège Maco Tevane, les élèves s'improvisent comédiens

Mereini Gamblin •

Les deux équipes ont montré qu'elles savaient y faire en matière d'improvisation théâtrale. Accompagnés de leur professeur de théâtre Marco, les huit collégiens ont su amuser la galerie. Ce sont les « Idiots de Titioro » qui ont remporté le « match » face aux « Jokers ».

©Polynésie la 1ère

Des ateliers créatifs



Depuis plusieurs années, le collège met en place des ateliers créatifs durant le temps périscolaire des enfants. Les années passées, les collégiens avaient, par exemple, été initiés au hip hop ou encore aux échecs. Cette année, c'est le théâtre d'improvisation qui a été choisi comme activité, en témoigne Sylvain Gautron, référent pour le projet éducatif local de la ville de Papeete :

Depuis octobre 2020, une fois par semaine, les enfants ont une heure d’atelier avec Marc sur le théâtre d’improvisation.

Pour le développement personnel



Marco est directeur artistique de Tahiti Impro et professeur de théâtre. C'est lui qui, cette année au travers de ses ateliers, veille au développement de la créativité des élèves et de leur goût pour la pratique artistique. Les collégiens apprennent également à gérer leur stress, combattre leur honte, réel frein pour nombre d'entre eux, et à se faire confiance.

Une fois que le spectacle était parti, ils ont lâché les chevaux. On a beaucoup rigolé avec les jeunes. On préparait le spectacle depuis très longtemps. Marco – directeur artistique de Tahiti Impro et professeur de théâtre.

« On cherche à réduire le taux d’absentéisme »



Ces activités ont été mises en place pour motiver les élèves et donner un sens à leurs efforts.

« On cherche la persévérance scolaire, à réduire le taux d’absentéisme. L’idée est que les enfants soient fiers d’eux », confie Sylvain Gautron, qui regrette toutefois que les mesures sanitaires aient empêchées la totalité du collège d'assister au spectacle.

©Polynésie la 1ère



A priori, l'atelier de théâtre d'improvisation devrait se poursuivre l'année prochaine. Les élèves en redemandent et semblent s'épanouir à l'école grâce à ce projet.

Tahiti Impro oeuvre au développement de la pratique du théâtre d'improvisation dans les autres établissements, dans les institutions, dans les entreprises et même dans les îles. Petit à petit, des équipes se forment à Moorea, Raiatea et Tahaa. Elles espèrent organiser, dans un futur proche, un championnat polynésien de théâtre d'improvisation.