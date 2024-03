Avec sa journée polynésienne, le lycée de taravao retrouve ses racines

Rétablir le lien des jeunes avec leur culture est l'objectif de la journée polynésienne organisée au lycée polyvalent de Taiarapu Nui à Taravao.

Au programme, 43 ateliers culturels et sportifs sur le thème de la culture polynésienne, tels que des ateliers de tressage, de gravure ou encore de 'ori tahiti. 'A 'āmui ana'e est le thème de la journée, en lien direct avec les prochains Jeux Olympiques.

L’odeur du fafaru est loin de décourager les élèves, au contraire. Le stand de nourriture traditionnelle fait fureur. Au menu il y a du mito, le poisson cru marquisien et du kaaku, un plat à base de ‘uru. Des ateliers proposent aussi un bond en arrière dans le temps, avec l’apprentissage du jeu de ficelle, appelé « te ha’uti fai », le but étant de reproduire des figures le plus souvent inspiré du monde animal avec l’aide de ces ficelles.

Gravure, tressage...au total 43 ateliers ont été mis en place. La plupart sont gérés par des élèves. Le but étant de les reconnecter avec leur tradition. Enfin, des chants locaux sont menés par un orchestre constitué d’élèves C’est ainsi que s’est clôturé cette journée polynésienne. Une journée de plus, qui forme peut-être les futurs ambassadeurs de la culture polynésienne.