Bac 2023 : réactions à la sortie des lycées Pomare IV et La Mennais

Les épreuves écrites du baccalauréat ont commencé lundi 13 mars à 7h30 pour la majorité des élèves de terminale en filière générale et technologique. Nous avons rencontré quelques adolescents à la sortie des lycées Pomare IV et La Mennais.

Mereini Gamblin •

"C'est dans la poche !" disent en cœur Tevai et Hiva, que nous retrouvons devant le lycée Pomare IV de Papeete, en fin de matinée ce lundi. Ils font le bilan à la sortie de leur première épreuve écrite du bac.

Foncer au talent...

Le premier, en terminale STMG -sciences et technologies du management et de la gestion- a passé ce matin sa spécialité Management, Sciences de Gestion et du Numérique, sur le thème Saveurs et Nature. "Ça s'est bien passé, les réponses étaient dans les documents ! Si tu connais tes notions, c'est assez simple" décrit Tevai. Pas besoin de beaucoup étudier, dit-il en riant, car pour lui "réviser, c'est douter de ses capacités !" avant d'admettre qu'il faut quand même fournir un minimum de travail tout au long de l'année...

Hiva, quant à lui, est inscrit en STI2D -sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Il a passé son épreuve de Maths "sur un four, on devait calculer les résistances thermiques." Le jeune homme est plus mesuré et a beaucoup révisé. "J'ai douté de mes capacités, pas comme mes collègues." Et il a eu raison, vu la "complexité" de l'épreuve, nous dit-il. "J'espère avoir la moyenne" pose-t-il.

Ou réviser à fond ?

À deux pas de là, les lycéens de La Mennais passent eux aussi leurs premières épreuves écrites du baccalauréat ce lundi. Un groupe jeunes filles sort tout juste de l'examen. Toutes en filière générale, chacune a vécu l'expérience à sa façon.

Tevainui résume la sienne en premier. En stress total avant son épreuve de spé-Maths, elle n'a rien pu avaler ce matin, comme la plupart de ses camarades. Malgré un week-end entier de révisions, elle a "eu des difficultés pour les questions de réflexions ; mais les entraînements avec les examens de l'année dernière m'ont bien aidés." Mardi, place à la spécialité AMC -anglais moderne et contemporain.

De son côté, Ellie est confiante. Elle a passé ce matin l'épreuve de spécialité humanité, littérature et philosophie. Son sujet -les lectures permettent-elles de se construire ?- semble l'avoir grandement inspiré "j'ai eu ce que je voulais, je suis repartie en enfance !" se réjouit-elle.

Chacun révise à sa manière, jusque tard le soir, grâce aux podcasts ou tout au long de l'année... "Le tout, c'est surtout de tomber sur un sujet intéressant", concluent les adolescents. Les épreuves de spécialité se poursuivent mardi. D'autres sont prévues en juin, juste avant le grand oral.