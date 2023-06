Bac : 4h pour philosopher !

Ce 13 juin, plus 3000 élèves ont planché sur l'épreuve de Philosophie durant 4h. Les futurs bacheliers ont déjà passé leurs matières principales en mars.

Plus de 3 000 élèves passaient l’épreuve de Philosophie avec ses thèmes redoutés : liberté, conscience, art ou vérité... Les matières principales, c’était en mars dernier. Un baccalauréat totalement réformé.

"Cette réforme est compliquée et stressante pour les élèves, les enseignants et les parents. Donc avec des épreuves en continu et des épreuves ponctuelles en fin d'année", explique Bélinda Walker Proviseure Lycée Samuel Raapoto.

Des élèves ont fait leur prière avant la distribution des sujets qui ont fini par tomber. « L’art est-il affaire des seuls spécialistes ? » « Savoir rend-t-il malheureux ? » au choix, ou un commentaire de texte de Locke sur l’entendement humain. Certains élèves sont sortis une heure plus tôt. Une toute petite partie des élèves est restée jusqu’au bout. 4 heures de dissertation sans pause, pour philosopher.