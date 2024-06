Baccalauréat : les épreuves de philosophie ouvrent le bal

Les épreuves du bac ont débuté pour les élèves de terminale de Polynésie et de la France, et comme chaque année, ça commence par la philosophie.

C'est la matière qui démarre les épreuves écrites du baccalauréat. Les lycéens de toute la Polynésie ont passé le bac de philosophie ce mardi matin, 18 juin. Quatre heures d'épreuve sont prévues pour cette matière au coefficient relativement faible. Deux questions philosophiques au choix dans toute la France : « Connaître la vérité nous rend-il plus libre ? » ou « peut-on préférer la justice au bonheur personnel ? ».

« Je suis un peu stressée à cause des révisions, confie-t-elle. Mais bon c'est un passage obligatoire pour tout le monde, donc ça va bien se passer. » Kiivai, lycéenne

Bac Philosophie 2024 • ©polynesia la 1ere

Au lycée Paul Gauguin, 402 élèves étaient dans les salles de test, l'une d'entre eux, assise au premier rang, dispose ses affaires sur la table, « Je suis un peu stressée à cause des révisions, confie Kiivai. Mais bon c'est un passage obligatoire pour tout le monde, donc ça va bien se passer. »

Selon Max Hellio, le proviseur adjoint, les visages sont plutôt reposés : « Ils n'étaient pas stressés... Demain, je pense que le stress sera un peu plus important avec le début des épreuves de spécialités qui sont d'un coefficient beaucoup plus important ».

Bac Philosophie 2024 • ©polynesia la 1ere

À la sortie de l'examen, les élèves en profitent pour faire un bilan ensemble. Arthur a choisi le sujet numéro 2. Il est en filière STDAA (sciences et technologies du design et des arts appliqués). « Le bonheur personnel il se dirige vraiment vers le désir de la personne en question, explique-t-il. Tandis que la justice c'est essentiellement l'autorité supérieure, le gouvernement ou les autres. Voilà j'ai essayé de les opposer ou de les confronter en général. Je me sens soulagé parce que le bac c'est très important ».

Au lycée Raapoto, Mathieu a, lui, choisi le sujet numéro 1. Il a obtenu des résultats plutôt moyens dans la matière toute l'année, mais ce matin, il sort plutôt confiant « ça s'est bien passé, déclare-t-il à la sortie de la salle d'examen. Je suis sorti au bout d'une heure, je pense avoir 15, donc on verra bien »

Dans l'établissement, les enseignants sont tous mobilisés pour la période des examens. La fin des cours est prévue pour le 12 juillet. Des enseignants vont même encadrer quelques séances de révision pour les élèves.