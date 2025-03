Banque de Polynésie : Malgré la grève, les salaires seront versés

La grogne des salariés de la Banque de Polynésie se poursuit. La suppression de postes en Polynésie française ou encore la revalorisation de la prime d’intéressement sont sur la table des négociations mais pas de solution pour le moment. Les grévistes ont assuré que les salaires seront tout de même versés aux clients de la BP.

Le torchon brûle entre les salariés de la Banque de Polynésie et leur direction de la Société Générale. Alors que la grève est effective depuis hier, les 50.000 clients de la BP s'inquiètent pour le versement de leur salaire. Mais selon Moea Faatau, représentant du syndicat A tia i mua, un service minimum est assuré. "On a pris l'initiative de payer les salaires, nous ne devrions pas le faire puisque nous sommes en grève mais nous allons le faire, ça sera peut-être plus long mais nous allons le faire."

Les grévistes dénoncent la réorganisation de la société qui provoquerait la suppression de 17 postes en Polynésie française, contre seulement 2 en Nouvelle-Calédonie. "On est déjà à flux tendu. On a déjà fait remonter des anomalies, ça se répercute sur notre clientèle. Si on réduit la voilure, ça sera ingérable." confie Moea Faatau.

Outre l’emploi, l’intersyndical espérait une ouverture avec la direction sur la prime panier qui n’a pas été revue depuis 2011 et la revalorisation de la prime d’intéressement. Mais la direction n'a pas cédé aux demandes des grévistes. "Il faut dire que la prime d'intéressementest est à 4% chez nous alors que chez les concurrents, elle est de 7 à 10%." explique Moea Parrino, représentante du syndicat O Tahi. De son côté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer.