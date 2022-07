Bientôt un dispensaire pour animaux à Tautira ?

Quito Braun Ortega, habitant de Tautira, propose d'ériger un dispensaire communal pour animaux. Un projet sentimental qui vise à réduire le nombre de chiens et chats errants non stérilisés. Il se dit prêt à investir... Les avis du maire et de la ministre en charge de cette question devraient être connus la semaine prochaine.

Suliane Favennec / MG •

C’est un projet inédit mais encore embryonnaire, celui d'un dispensaire pour animaux à Tautira. Il a été présenté au tavana, en présence de la deuxième adjointe au maire d'Afaahiti et de quelques conseillers, lors d’une réunion à la mairie. L’idée vient de Quito Braun Ortega, habitant de la commune associée de Tautira. L’homme d'affaires propose d’aider à financer l'établissement. L'objectif : enrayer le problème des chiens et chats errants, non stérilisés. Un projet sentimental dans lequel il se dit prêt à investir 36 millions de francs, soit 12 millions par an durant 3 ans. Le maire de la commune, Ueva Hamblin, assure que le projet est bienvenu et permettrait de diminuer la surpopulation animale. Mais les priorités de la commune sont ailleurs : Tautira doit d'abord s'occuper de ses habitants, rénover la marina, l'école ou encore installer l'eau potable... Ce projet sera présenté et diffusé mercredi 13 juillet, devant le maire de Afaahiti et la ministre Virginie Bruant, en charge de cette question. Si l'avis est positif, Quito Braun Ortega propose de financer l’étude de faisabilité à hauteur de 5 millions XPF environ...

