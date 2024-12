Blue Ice: première saisie en Polynésie française

Alerte Info. 2,7 kilos de méthamphétamine dont 500 grammes d’ice dite "bleue" découverte dans un container, dissimulée à l'intérieur d'un véhicule.

Le 23 novembre 2024, les gendarmes de la Section de recherches et de l’antenne OFAST de Papeete ont saisi 2,7 kilogrammes de méthamphétamine dans le cadre d’un trafic international de stupéfiants. La valeur marchande de la drogue saisie est de plus de 480 millions de francs pacifiques (4 millions d’euros).



Cette saisie intervient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de trafic international de stupéfiants le 02 août 2024. Cette enquête confiée aux gendarmes de l’antenne de l’office anti-stupéfiants et de la section de recherches de Papeete ainsi qu’au Commandement de la gendarmerie en Polynésie française est placée sous la direction du doyen des juges d’instruction du TPI de Papeete.

Les investigations réalisées sur le territoire polynésien et celles menées dans le cadre de la coopération internationale entre l’OFAST et ses partenaires étrangers mettaient en évidence l’organisation d’une importation de méthamphétamines, par voie maritime, entre les USA et la Polynésie.

Le 23 novembre 2024, dans le cadre d’une livraison surveillée, avec l’appui de la direction de la douane de Polynésie, les enquêteurs découvraient dans un container, un véhicule dans lequel était dissimulée une quantité de 2,7 kg de méthamphétamine dont 500 grammes d’ice dite « bleue ». C’est la première fois qu’il est constaté une importation de méthamphétamine bleue, réputée plus dangereuse, en Polynésie française. Cette substance va être analysée par l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise.