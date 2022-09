Bora-Bora : Amazones Pacific en déplacement pour une journée de prévention contre le cancer

Samedi 10 septembre à Bora-Bora, les associations "Amazones Pacific" et "Ia Vai Ma Noa Bora Bora" ont mis en place des ateliers d'information et de prévention autour du cancer.

TT (MLMG) •

La journée prévention a été organisée au complexe sportif de Terii Maeva Rua à Bora-Bora. Une première pour l'association Amazones Pacific qui œuvre dans la prévention du cancer et l'accompagnement des femmes touchées.

Massages, dépistages, groupe de parole, danse, tressage, yoga, musique... Des activités de détente auxquelles une centaine de femmes a participé.

Accompagnement

"On propose des soins de support. Un soin de support va améliorer la qualité de vie, psychologique, physique et sociale au travers de différents ateliers, comme le yoga, le ukulele, le pilate, et l'activité physique adaptée. (...) C'est vraiment important parce-que cela réduit les effets secondaires et évite la récidive", détaille Marie-Christine Seroux. Elle insiste également sur l'intérêt social et affectif de ces rencontres.

L'association espère sensibiliser la population de Bora-Bora sur les actions d'Amazones Pacific et souhaiterait ouvrir une antenne sur l'île pour "intervenir dans les quartiers au plus près des femmes."