Bora-Bora : mois des fiertés, une marche LGBT pour plus de tolérance

Bora-Bora a accueilli pour la toute première fois une marche des fiertés, organisée par le comité Miss Trans Raromatai, soutenu par l'association Cousins Cousines. Derrière ce défilé, un message : la tolérance.

TT / MG •

À l'occasion du mois des fiertés, une célébration internationale qui a lieu chaque année en juin afin de rappeler le combat pour les droits LGBT+, le comisté Miss Trans Raromatai a organisé une marche à Bora-Bora, une première sur l'île.

"Historique ! We made it ! Mercredi 14 juin, c'était la marche des fiertés de Bora Bora, l'île-trésor ou Perle du Pacifique" peut-on lire sur la page facebook de l'association Cousins Cousines de Tahiti, qui œuvre en faveur des victimes d’agressions homophobes ou transphobes.

Les participants ont porté la cause LGBT, drapeaux et parapluies multicolores dans les mains. Le président de l'association, Karel Luciani, était évidemment à leurs côtés. "Pour la première fois, une île du Pacifique est à l'honneur et on est très fiers d'être ici ! (...) C'est important d'avoir de la visibilité pour cette communauté. (...) Cette marche des fiertés, c'est une fierté d'appartenir à une communauté qui s'est battue pour ses droits, pour faire en sorte que l'on puisse vivre librement et aimer librement", exprime monsieur Luciani, qui soulignait justement le mois dernier un manque de visibilité de cette communauté.