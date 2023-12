C'est parti pour le Téléthon

Le 44 36 37 c'est le numéro à composer ce week-end pour faire des promesses de dons. Le Téléthon a lieu, ce vendredi 8 décembre et samedi. Les sommes récoltées serviront à faire avancer la recherche en matière de maladies génétiques rares.

Ibrahim Ahmed Hazi / MELAM •

Comme chaque premier week-end du mois de décembre, le Téléthon s'affiche sur vos écrans. Cette opération vise à collecter des dons pour faire avancer la recherche sur les myopathies, les maladies rares et d'origine génétique. Sur le territoire, la coordination Téléthon en Polynésie est le relais de l'Association Française pour la Myopathie.

Environ 300 Polynésiens sont atteints de maladies rares presque autant de familles qui attendent que les chercheurs trouvent des traitements. Et pour faire avancer la recherche, il faut de l'argent, c'est l'objectif du Téléthon qui a lieu ce vendredi 8 décembre, et demain.

En 2022, la mobilisation locale a permis de collecter 2,6 millions de francs. " Nous souhaitons toujours avoir plus que l'an passé " reconnaît Manutea Gay. Cependant, le coordonnateur local regrette que " ces trois dernières années ont impacté considérablement les collectes de dons ", et ce à cause de la crise sanitaire. Mais le fléchissement a été moins significatif dans l'Hexagone.

" Au fil des années ", explique Manutea Gay, " les conséquences de la maladie s'aggravent pour les enfants myopathes, la vie est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile, et la prise en charge par les familles est de plus en plus lourde, l'attente des résultats de ces recherches est permanente, les familles espèrent énormément dans l'avancée de ces recherches, c'est la raison pour laquelle le Téléthon demande la solidarité de tous ".

Plusieurs façons d'aider, composer le 44 36 37 pour faire une promesse de don, se rendre directement à la centrale téléphonique installée à la mairie de Papeete pour donner, acheter un tee-shirt dans les supermarchés participants ou encore participer à des animations. Mais attention, en cette période d'intempéries, de nombreuses opérations ont été reportées.