C’est reparti pour la 9e édition des Trophées du sport

Polynésie la 1ère promeut le sport, ou plutôt les sports tout au long du mois de février. Du 1er au 19 février vous découvriez les champions polynésiens qui se sont illustrés par leurs performances lors de l’année 2022 dans toutes disciplines sportives confondues. Qui succèdera à Hititua Maihi, Flore Hani et Michel Bourez? Participez, dès à présent !

Polynésie la 1ère ; SD •

Les Trophées du sport, c’est quoi ?

« Les Trophées du sport » de PF est un événement proposé et conçu par Local Vision qui se déroule chaque année courant janvier-février et qui consiste à promouvoir et à récompenser les athlètes polynésiens qui se sont illustrés par leurs performances lors de l’année N-1, toutes disciplines sportives confondues.

La première phase consiste à présenter les profils des candidats dans les médias du mercredi 1er au dimanche 19 février, la deuxième phase est la remise des trophées et des cadeaux par les partenaires lors d’une soirée de gala prévue le mardi 21 février à 19h30 dans au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, une soirée retransmise en direct sur Polynésie la 1ère TV.

Deux jeux SMS et facebook permettent aux votants d’élire leur sportif préféré avec de magnifiques lots à gagner par tirage au sort parmi les bonnes réponses.

Pourquoi ?

Nos champions sont les influenceurs positifs de notre société et ils méritent d’être mis à l’honneur. La société en a besoin.

La pratique du sport est bonne pour la santé, pour les jeunes et les moins jeunes, elle permet de lutter contre les maux de notre société que sont les addictions et les problèmes qui en découlent.

Promouvoir le sport et ses valeurs en mettant en avant nos sportifs, c’est agir positivement sur la société. C’est pour cela que de nombreuses entreprises privées, publiques se sont unies pour soutenir l’événement.

Le concours ambitionne également de maintenir un certain lien avec les sportifs qui ont le courage de partir pour se confronter au niveau extérieur, pour leur dire « on ne vous oublie pas » et leur donner du courage.

Le sport, ma seule addiction

L’arrivée de la délégation pour la prévention de la jeunesse en tant que partenaire de premier plan s’inscrit complètement dans l’ADN du concours.

Son concepteur Simoné Forges Davanzati a toujours espéré que le concours puisse avoir une utilité sociétale en influençant tout un chacun à pratiquer du sport pour se protéger des maladies chroniques graves qui touchent les Polynésiens de plein fouet notamment le diabète, l’hypertension…Le sport, c’est bon pour tout, pour le corps comme pour la tête.

Concrètement, il a été demander aux athlètes nominés de dire dans leur vidéo de présentation pour le web à quel point l’hygiène de vie est importante avec un slogan : « Le sport, ma seule addiction ».

Anne-Caroline Graffe, marraine de l'évènement

Les jeux olympiques sont le but ultime pour de nombreux sportifs et la Polynésienne Anne-Caroline Graffe ne s’est pas contentée d’y participer à Londres en 2012, elle y a remporté une médaille d’argent dans sa discipline : le taekwondo.

Pour la troisième année consécutive, elle nous fera l’honneur d’être la marraine de l’événement et viendra spécialement de métropole pour la soirée.

Elle s’occupe désormais d’un pôle France à l’approche des JO de Paris mais la Polynésie compte trop pour elle pour qu’elle envisage de rater ce rendez-vous. Cette année encore, elle co-présentera la soirée avec sa simplicité et sa bienveillance naturelle.

18 Trophées, 18 catégories :

Bloc 1

Equipe 2022

Tuaro maohi 2022

Handisport 2022

Sport santé 2022

Bloc 2

Arbitre 2022

Entraineur 2022

Evènement 2022

Prix Spécial DPDJ 2022

Bloc 3

Ambassadeur ATN 2022

Légende du sport 2022

Sports extrêmes 2022

Rameur de l'année 2022

Vague de l'année 2022

Bloc 4

Espoir femme 2022

Espoir homme 2022

Prix du public 2022 (vote du public)

Athlète femme 2022

Athlète homme 2022

Le jury :

Les trophées de 17 catégories sont attribués par le jury de cinq journalistes sportifs composé de Maruki Dury, Pure Nena, Vaitiare Pereyre, Désiré Teivao et Simoné Forges Davanzati.

Le cumul des votes des deux jeux SMS et Facebook donne le gagnant du prix du public pour un total de 18 trophées au total, réalisés par l’atelier Prokop.

Le mot « meilleur » a volontairement été supprimé des trophées, ce concours n’étant pas là pour désigner les « meilleurs » mais pour promouvoir le sport en général de manière ludique.

Découvrez les 12 nommés des Trophées du sport 2023 (BLOC 4)

- 1 Teaonui Tehau

- 2 Kauli Vaast

- 3 Teiva Jacquelain

- 4 Benjamin Zorgnotti

- 5 Taputuura Delpuech

- 6 Kauai Coquil (espoir)

- 7 Kahaia Tauraa (espoir)

- 8 Vaihei Samin

- 9 Vahine Fierro

- 10 Iloha Eychenne

- 11 Cintya Tetuaiteroi (espoir)

- 12 Aelan Vaast (espoir)

La conférence de presse des Trophées du sport 2023 :

Un grand jeu concours

Deux jeux avec de beaux lots :

Deux jeux permettent au public de participer à la désignation de l’athlète préféré du public, une des trois catégories reines clôturant la soirée de gala, un jeu SMS et un jeu facebook, ce afin de permettre à un maximum de personnes de participer.

Le jeu sms

Envoyez au 7701 « TDS » suivi du numéro de 1 à 12 correspondant à ton athlète préféré (130 Fcfp TTC le coût du SMS)

Le jeu Facebook

14 lots seront attribués à des votants par un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Par exemple si une majorité de personnes ont élu l’athlète « X », le tirage au sort des 14 lots est effectué parmi les personnes qui ont voté pour l’athlète « X », 7 pour le jeu facebook, 7 pour le jeu SMS.

14 lots à tirer au sort d'une valeur totale de 743 020 xpf

2 iPhones 13 Pro de 256 Gb offerts par Vini

2 billets aller-retour pour Auckland offerts par Air Tahiti Nui

2 nuitées pour deux personnes avec petit déjeuner inclus à l’hôtel Intercontinental Tahiti

2 bons pour deux personnes pour une excursion en catamaran à Tetiaroa offerte par Poe Charter

2 nuitées pour deux personnes au Moorea Golf Lodge de Moorea

2 lots Vikura Tahiti comprenant chacun une casquette, une serviette et un magnet

2 Tee-shirt Trophées du sport offert par Tahiti Represent

Le trombinoscope :

Il présente les candidats en lice pour les 5 catégories du bloc 4 : athlète homme et femme, espoir homme et femme, prix du public. Toutes les autres catégories (13) sont attribuées sans mise en concurrence publique.

Trophées du sport 2023 : les 12 sportifs polynésiens nommés • ©Local Forges Vision

Les critères de sélection des athlètes par ordre de priorité :

1.En premier lieu, les athlètes sont sélectionnés selon le niveau et la qualité de leurs performances sur l’année 2022* (*15 nov 2021-15 nov 2022) par ordre de priorité : international, régional (Océanie, Outremers) puis local. Doit être pris en compte le degré de concurrence (nombre de licenciés dans une discipline, nombre de participants dans la compétition, dans la catégorie ainsi que la catégorie sportive en elle-même (professionnel ou amateur, sénior ou vétéran etc…)

2.En deuxième lieu, le jury doit tenir compte de l’attitude du sportif, de sa tendance à la professionnalisation (préparation, mode de vie), de sa propension à être un ambassadeur des valeurs positives du sport et de la Polynésie française, de la qualité de ses performances de l’année par rapport sa carrière de sportif. Les espoirs doivent avoir 14 ans minimum.

3. En dernier lieu, si possible, le jury doit faire une place pour les sports spécialement pratiqués en Polynésie en tenant compte d’un certain équilibre dans la sélection (surf/va’a/arts martiaux/sports de balle) quand il y a des ballotages. Le jury doit tenir compte d’éventuelles confrontations directes en cas de ballottage entre deux athlètes d’une même discipline.

*Chaque proposition de sélectionné peut être effectuée toute l’année par un membre du jury, par une fédération sportive, par un club ou par un sportif lui-même, mais il faudra préciser la ou les performances de l’année (place, type de compétition, catégorie…). La réunion finale du jury a lieu chaque année fin novembre/début décembre.

*Postulat n°1 = Le jury évitera de nommer un athlète deux années de suite, qu’il ait remporté la catégorie ou non, au vu du nombre important de fédérations sportives et du nombre de places limité dans chaque catégorie (4 dans la catégorie athlète de l’année par exemple).

*Postulat n°2 = Le gagnant ou la gagnante du prix du public ne peut se voir attribuer le prix de l’athlète homme/femme ou espoir homme/femme de l’année par le jury, ce dernier ira au deuxième choix du jury par rapport à ses votes.

12 vidéos « messages » d’une minute des 12 athlètes nommés dans les catégories du bloc 4, produites par Local Vision, s’adresseront directement au public à travers le site internet de Polynésie la 1ère (et ses réseaux sociaux). Le sportif se présentera, parlera de ses performances de l’année 2022 en incitant le public à voter pour lui et enfin il délivrera un message de prévention en incitant le public à adopter une bonne hygiène de vie.

Les portraits réalisés par Maruki seront également diffusés sur Polynésie la 1ère radio.

La soirée de gala du 21 février, d’une durée d’1H40, environ sera diffusée en direct TV et internet.

Le trombinoscope incluant les logos de 21 partenaires, réalisé par l’infographiste des Trophées du sport, sera diffusé en masse sur les réseaux sociaux car lié au jeu facebook : les 12 athlètes nommés s’adresseront à leurs communautés pour leur demander de voter pour eux…

Un deuxième visuel faisant la promotion de la soirée qui, rappelons-le est gratuite et ouverte au public, sera également diffusée sur la page facebook de Polynésie 1ère mais aussi celle de tous les partenaires de l’événement.

D’autres supports ont été prévus, notamment deux parutions de 4 et 6 pages dans le magazine trimestriel Sport Tahiti avant et après l’événement et la production du tee-shirt de l’événement.

Enfin, le trophée produit par les ateliers Prokop, comportant en façade le logo Vini et à l’arrière le logo de chaque partenaire, sera diffusé sur les réseaux sociaux divers, les athlètes lauréats appréciant se prendre en photo avec leur précieux objet.

La soirée des lauréats, le 21 février en direct TV, web et en Facebook live

Pour cette 9e édition, l’organisation proposera un show un peu plus court d’1h40.

Quatre intermèdes seront proposés : Le groupe Marquisien Toa Huhina, Vaiteani fera son grand retour scène à Tahiti après trois ans d’absence à l’occasion de cette soirée, accompagnée de la danseuse émérite Ranitea Laughlin, l’humoriste et artiste multifacettes Christopher Prenat proposera un sketch original autour des addictions qui promet d’être hilarant et enfin le groupe Hei Tahiti de Tiare Trompette enchantera la dernière partie de la retransmission.

La 9ème édition des Trophées du sport sera présentée par notre marraine Anne-Caroline Graffe qui viendra de métropole tout spécialement pour la soirée. Les trophées seront remis par séries selon les 4 blocs des catégories.

De nombreux extraits vidéos au sujet des lauréats seront diffusés sur les écrans à led modulables qui seront utilisés pendant la soirée. Le prestataire évènementiel sera Visual Events qui fait son retour après trois éditions.

Vive le sport sur Polynésie la 1ère !