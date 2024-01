Cambriolages en série au CJA de Fare Ute

Partager :

Depuis 2019 et jusqu'à ce week-end, plus de 10 vols ont fait l'objet d'une plainte à la DTPN. Et... un seul voleur a été retrouvé.

Pierre Emmanuel GAROT, Aiata Tarahu

Fataliste, Heifara Lanteires, le directeur du Centre de Jeunes Adolescents de Fare Ute. "Les élèves sont démoralisés, soit on leur vol le contenu de leur repas de midi, soit c'est carrément leur outil de travail". Car les voleurs n'en sont pas à leur coup d'essai. Il y a quelques semaines, c'est l'atelier de métallurgie qui a été cambriolé: "il y avait des postes de soudure et les meuleuses nécessaires pour la formation des jeunes". Des vols de nuit, sans guère de parade Ce week-end, c'est le quartier agricole qui a été visé: "tous les pota, les oignons verts, épices et régimes de bananes ont disparu". Hors les légumes constituaient les menus de cette semaine, "il faut tout refaire et cela a un coût". Depuis 2019, le CJA de Fare Ute a été cambriolé une dizaine de fois • ©P.1ère Heifara Lanteires soupçonne les courses qui ont lieu tous les dimanches, le long de la ligne droite du CJA. "Des véhicules ont été aperçus en train de se servir comme on se sert au marché !". Un mode opératoire parfaitement identifié -vols le week-end et la nuit- et une surveillance renforcée qui n'ont pas pu empêcher la série noire depuis 4 ans. "Sur 10 plaintes à la DTPN, un seul voleur a été retrouvé. Récidiviste. On espère même pas être remboursés" conclut Heifara. Un établissement multi-formations Le CJA de Fare Ute propose 5 formations: metallerie, couture, agriculture, cuisine, maçonnerie. Il dispose d'un budget de 2,5 millions de FCP pour 55 inscrits.

