Cantines : les gestes barrières sont-ils toujours respectés ?

Les enfants sont des vecteurs potentiels de la Covid-19, le plus souvent asymptomatiques, le facteur de transmission et de diffusion du virus en est décuplé.

A l’heure où tout le monde est potentiellement vecteur du virus, intéressons-nous à la table de nos enfants,Et bien vous allez vous rendre compte queil est d'ailleurs plus simple de faire passer les "bon gestes" sous une forme plus ludique à un public sans à priori.C'est en tous cas c'est ce qu’ont pu constater Brigitte Olivier et Mirko Vanfau qui se sont rendus dans une école maternelle de Papeete