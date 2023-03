Six rameuses sur une planche de paddle board ont réussi le défi de rejoindre Moorea depuis le Pérou à la force des bras. Leur aventure s'achève ce samedi sur la plage de Tema'e, à Moorea. Ces sportives chevronnées ont relevé ce défi pour aider les enfants atteints de cancer ainsi que leurs accompagnants.

Elles sont arrivées ce samedi matin, à Moorea. Elles, ce sont les six waterwomen qui ont parcouru 8 000 km de l'océan Pacifique à la force des bras. Parties du Pérou en janvier dernier, les athlètes ont passé 80 jours en mer avant de rejoindre l'île soeur de Tahiti. Elles ont posé le pied sur la plage de Temae, ce samedi vers 10h. Leur performance sera désormais inscrite dans le Guinness Book des records.

Cap optimist : l'arrivée des rameuses à Moorea • ©Polynésie La 1ère

En pirogue, en bateau ou sur un paddle, le public est sur le plan d'eau pour accueillir comme il se doit ces femmes courageuses. A deux heures de leur arrivée, nous avons pu joindre Alexandra Amand Le Mouel, chef d’expédition de Cap Optimist et co-fondatrice de l’association Hope Team East.

Âgées de 22 à 47 ans, les six sportives ont relevé ce défi pour aider les enfants atteints de cancer ainsi que leurs accompagnants... Une expérience et une expédition inoubliable comme le confie l'une des rameuses dans le journal de bord de cette aventure sportive et caritative. "Nous rêvons de ce moment depuis tellement longtemps. Dans les moments difficiles je m’imaginais cette arrivée, émouvante, pour continuer à avancer. Ça n’a pas toujours été facile mais ensemble nous avons surmonté cet imprévisible océan et nous avons toujours trouvé des solutions pour vivre ensemble à 11 personnes à bord d’un bateau pendant 80 jours et nuits."

Pour cette arrivée, un dispositif a été mis en place, pour la sécurité des rameuses et de leur embarcation et pour la sécurité des bateaux qui pourraient vouloir les accompagner.