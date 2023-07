CCISM : un retour aux urnes ?

Les patentés et les chefs d'entreprise pourraient retourner aux urnes. C'est en tout cas la solution du Pays après les irrégularités constatées lors du scrutin du 27 juin. Si Stéphane Chin Loy y est favorable, Jean-Paul Tuaiva ouvert, Kelly Asin Moux, gagnant dans deux collèges sur trois, a l’impression "d’assister à un scénario de série B".

Polynésie la 1ère (MLSF), Titaua Doom et David Chang •

Les 38 000 patentés du territoire vont-ils retourner aux urnes ? Le 27 juin, à l'issue du renouvellement du bureau de la CCISM, des irrégularités ont été constatées par la commission électorale. Elle n'a pas proclamé les résultats, le ministre de l'Economie et des Finances non plus.

Pour sortir de cette impasse, Tevaiti Pomare propose de nouvelles élections. Une solution qui n'est pas au goût de tous. Si Stéphane Chin Loy y est favorable, Jean Paul Tuaiva ouvert, Kelly Asin Moux, gagnant dans deux collèges sur trois, a l’impression "d’assister à un scénario de série B".

La tête de liste du collectif CCISM 2028 a consulté sa base mais aucune de décision n'a pour autant été arrêtée. Pour Kelly Asin, la volonté de changement des patentés n'est pas respectée. Il a consulté sa base mais la position de la liste n'a pas pour autant été arrêtée.