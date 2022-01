Changer son regard sur la communauté Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres

L’association Cousins cousines défend la cause LGBT - la communauté Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres - en Polynésie française. Son président, Karel Luciani, aimerait sensibiliser davantage la population à cette cause dès le plus jeune âge, grâce à des outils pédagogiques.

MG •

L’association Cousins cousines défend la cause LGBT, la communauté lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, en Polynésie française. Karel Luciani, président de l'association, se réjouit de voir évoluer les mentalités dans le bon sens. L'association Cousins Cousines a d'ailleurs récemment obtenu une subvention de 14 000 euros, soit 1 600 000 cfp de la part de l'Etat. Cet argent va permettre de loger des jeunes de la communauté LGBT en détresse, souvent rejetés par leur famille. On remercie l'Etat, c'est vraiment nous donner de la visibilité Karel Luciani, président de l'association Cousins cousines Le président de Cousins cousines regrette en revanche le manque de soutien de la part du gouvernement local. "Il faudrait sensibiliser beaucoup plus la population, les enfants. On aimerait que le gouvernement local nous soutienne dans ces actions. Des enfants souffrent à cause de cela et ce n'est pas normal. On a besoin d'allier pour avancer sur ce sujet. Il faut aller de l'avant et changer son regard sur les LGBT" a-t-il avancé. Karel Luciani, président l'association Cousins Cousines, répond aux questions de Cybèle Plichart :





