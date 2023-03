Chasse sous-marine : former pour mieux sensibiliser et prévenir

La chasse sous-marine, c'est un dada, une passion polynésienne... Non sans tragédie parfois. Les accidents font souvent la Une des journaux. La prévention est une obligation et la sensibilisation passe par des journées de formation. Ce dimanche à Punaauia deux moniteurs proposaient un stage gratuit...

Polynésie la 1ère (MLSF), Caroline Farhi et Mélissa Chongue •

Ils ne sont que trois ce matin à suivre le stage pourtant gratuit dispensé par ces deux instructeurs. Pour tout savoir sur les dangers d’une pratique qui nécessite une bonne forme physique et des règles de sécurité strictes. "On fait des formations depuis des années avec mon club. Il y a trop de morts en pêche, c'est pour éviter ça...On est là pour informer", explique Heimana Terou, moniteur de pêche sous-marine et d'apnée.

Comment éviter la syncope, l’accident qui génère le plus de décès chaque année. Des notions indispensables à tout pêcheur sous-marin. "Connaître son corps, ses temps d'apnée, faire une respiration ou une récupération entre les apnées assez longue, aller pas plus profond qu'on peut, choisir bien son matériel donc une bonne combinaison, pas mettre trop de plombs... Tout ça sont des facteurs qui vont faire qu'on ne va pas tomber en syncope. Et après réagir à la syncope, il y a des petites techniques à connaître pour maintenir la bouche fermée pour pas que la personne après la syncope se noie", précise Nathan Darteil, moniteur d'apnée.

La partie pratique du stage s’effectue dans l’eau. Ici, on apprend à sauver une vie. Ne jamais plonger seul pour pouvoir secourir l’autre en cas de difficultés. Le stage porte ses fruits. Les apnéistes victimes de syncope confirment avoir souvent ressenti des signes précurseurs. La connaissance de ces signes reste un gage de sécurité…