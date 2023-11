636 kg de déchets ont pu été collectés, samedi 18 novembre, lors du "Clean up day" organisé par l'association des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles du Lycée Gauguin.

Polynésie la 1ère (MLSF), Théophane Teriitua •

Toujours autant de déchets ramassés le long de la rivière Papeava... Cette fois, c'est l'association des étudiants de "Prépa HEC" qui s'est mobilisée en partenariat avec l'association de défense de l'environnement "Mama Natura".

Clean up day : les déchets toujours et encore • ©Polynésie La 1ère / Théophane Teriitua

636 kg de déchets ont pu être collectés dans une atmosphère joyeuse. Les élèves ont ramassé des déchets sur la zone de Fare Ute et son littoral. Plus de 20 élèves étaient encadrés de l’association Mama Natura.

"C'est surtout pour sensibiliser les jeunes à la pollution urbaine croissante au fenua. On est très préoccupés par nos études, des fois on en oublie ce qu'il se passe à l'extérieur. Du coup, les sorties et les activités extra-scolaire que l'on fait avec la prépa, c'est justement pour pouvoir sensibiliser et se rendre compte qu'on a besoin d'agir car nous sommes la future génération", explique Margot Hataka, la présidente de l'association des étudiants de Prépa HEC.