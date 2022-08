Collège Maco Tevane : zoom sur le dispositif ULIS

Le dispositif ULIS existe depuis 2016 en Polynésie et a été mis en place au collège Maco Tevane en 2018. Il est dédié aux élèves porteurs de handicaps cognitifs. Dans cet établissement, dix enfants sont concernés. Ils sont scolarisés dans une classe lambda mais bénéficient d'un accompagnement supplémentaire avec une enseignante spécialisée pour leur permettre de poursuivre une scolarité quasi-normale.

MG •

Grâce au dispositif ULIS -Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire- les élèves en situation de handicap cognitif (déficience des grandes fonctions cérébrales supérieures que sont l’attention, la mémoire, les fonctions exécutives et perceptives, le raisonnement, le jugement, le langage), peuvent suivre une scolarité presque normale. Comme ils ont des capacités intellectuelles différentes des autres élèves, ils sont accompagnés par une enseignante spécialisée (AVS) tout au long de leur scolarité. Ils gardent toutefois le statut de collégien.

"On tient à étendre l'idée que, avant d'être des élèves en situation de handicap, ce sont des collégiens lambdas. Simplement, on s'occupe d'eux un peu plus, on compense le handicap cognitif, et puis on construit un parcours de réussite" pose Pierre Gabert, inspecteur de l'Education nationale en charge de la scolarité des élèves à besoin éducatif particulier ou en situation de handicap sur l'ensemble du Territoire de la Polynésie française.

La coordinatrice du dispositif est chargée de personnaliser le parcours scolaire de chacun de ces jeunes, en lien avec les différents professeurs.

"Les profs ont l'habitude d'accueillir ces élèves en situation de handicap et ils adaptent leur contenu pour que ces élèves progressent à leur rythme", poursuit l'inspecteur.

L'objectif final est de leur permettre d'obtenir leur diplôme. Les parents sont plutôt satisfaits de ce dispositif, comme Vairea Tereua par exemple. Sa fille de 12 ans scolarisée en 5ème à Maco Tevane est une élève ULIS. "Elle a fait beaucoup de progrès grâce à cela ! Cette année, elle a eu hâte de venir", témoigne la mère de famille.

Ces élèves font leur rentrée comme les autres cette semaine.