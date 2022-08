Combien sommes-nous en Polynésie ?

Une question à laquelle compte bien répondre l'Insee en partenariat avec l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF). Un recensement sera effectué du 18 août au 17 septembre prochain.

Polynésie la 1ère (MLSF), Laina Tetuanui •

Combien sommes-nous ? Pour le savoir, un recensement sera effectué du 18 août au 17 septembre prochain. Cette opération est pilotée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et L'Institut de la Statistique de Polynésie française.

Pour collecter toutes les informations qui permettront de comptabiliser la population polynésienne, des agents recenseurs passeront dans chaque foyer. Actuellement, ils sont en formation. Notre journaliste les a rencontrés.

La publication des populations légales, sous la responsabilité de l’Insee, interviendra fin décembre 2022. Ces résultats entreront en vigueur au 1er janvier 2023 et seront disponibles aux niveaux géographiques existants en Polynésie française sur le site insee.fr.

Le dernier recensement avait eu lieu en 2017. La Polynésie française comptait alors 275 918 habitants. La population avait augmenté de 2,9 % par rapport à 2012, soit 1 500 personnes de plus par an en moyenne. Un rythme plus faible qu’auparavant. Le ralentissement démographique amorcé en 2002 se confirmait donc.