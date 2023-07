Concert : les choeurs du RSMA

Partager :

Service communication Polynésie la 1ère ; SD •

Une vingtaine de volontaires talentueux du Régiment du service militaire adapté (RSMA) ont brillamment pris la scène pour leur tout premier concert. Composé de 14 garçons et 13 filles, ce groupe mixte a enchanté le public avec leur interprétation de chants et d'hymnes militaires, traduits en reo Tahiti, ainsi que des airs religieux et des reprises de chansons populaires. Pendant cinq mois, ces jeunes chanteurs, animés par leur passion se sont préparés intensivement pour ce moment mémorable. Le concert a été un véritable succès. Ce concert peut être considérer comme un indice supplémentaire que le RSMA encourage le développement des talents artistiques de ses membres. Au-delà de l'apprentissage des compétences militaires, le RSMA offre une plateforme pour que les jeunes volontaires puissent s'exprimer et partager leur passion pour la musique. Des hymnes militaires qui prennent des allures de music hall... c'est le rendez-vous que vous donne Polynésie La 1ère.

