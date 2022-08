Contrôles de la DTPN987 aux abords des établissements scolaires de Papeete

Une interpellation pour recel de deux roues, 3 contraventions pour conduite sans permis et une infraction à la législation sur les stupéfiants ont été dressées par les agents de la DTPN987, vendredi 12 août. Les contrôles ont eu lieu aux abords des collèges et lycées de Papeete.

LGT avec communiqué •

Dans un communiqué, la Police Nationale annonce que des effectifs de la DTPN ont réalisé des "opérations de sécurisation" à Papeete, vendredi 12 août. Des contrôles ont été effectués aux abords des collège et lycée La Mennais, du collège Anne-Marie Javouhey et des collège et lycée Pomare IV.

Les policiers étaient assistés par la brigade cynophile anti-stup de la ville de Papeete.

Un individu a tenté de prendre la fuite lors de son contrôle d'identité, interpellé pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Une personne a été interpellée pour recel de deux-roues volé. Trois procès-verbaux pour conduite sans permis de conduire ont été dressés, ainsi que 17 contraventions routières diverses.

La Police Nationale précise que ces opérations seront réalisées régulièrement tout au long de l'année scolaire.