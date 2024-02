Côte Ouest: riverains et tavana se préparent au pire

Maison, affaires. Les familles déjà victimes des précédentes intempéries ont tout fait pour que les dégâts soient minimes. Du côté des mairies, les pompiers, policiers municipaux et agents communaux étaient sur le qui-vive depuis ce mercredi matin.

Pierre Emmanuel Garot, Suliane Favennec •

A chaque pluie diluvienne, c'est linondation. Dans ce quartier de Papeari, le danger c'est la rivière. L'endroit se transforme en entonnoir. L'eau immerge la servitude. Mare Tevaarauhara, riverain, habite a quelques mètres de la. Il a pris ses précautions pour éviter le pire. "J'ai fait un grand muret tout le long de cour afin que je puisse être protégé de la rivière, et ça me permet d'éviter que la fondation de la maison soit fragilisée. Toutes les affaires tranchantes ont été sécurisées sous la maison de manière à ce qu'elles ne s'envolent pas en devenant des projectiles dangereux".

La proximité de la rivière fait craindre le pire aux habitants de Papeari • ©P.1ère

Au mégaphone, les voitures de la commune sillonnent les quelques quartiers qu'il faut absolument sécuriser. Le maire a "pris un arrêté pour évacuer la population en cas de besoin" . Deux quartiers sont visés dont celui de la carriere. Ici près de 500 personnes vivent. Hilda mariterangi habite la dernière maison: "On est prêts. Prêts pour pouvoir partir, aussitôt que la police vient nous voir... on s'engouffre dans notre voiture et on quitte la maison".

Papara en avance dans la prévention

Depuis ce matin, plusieurs réunions ont eu lieu. Autour de la table, pompiers, policiers municipaux et agents communaux. L'objectif: faire le point sur la situation. "Les équipes sont prêtes pour ce phénomène météo exceptionnel" avance Sonia Taae, tavana de Papara. "On ne sait pas vraiment quand ça va nous tomber dessus mais..."

Les confessions religieuses sont aussi mobilisés. Des logements sont mis a disposition. 600 plats sont deja prêts à être livrés.