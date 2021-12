Création d'une ZDP à Moorea : développement économique VS développement durable

Une rencontre se tient ce samedi 18 décembre entre le Vice-président Jean Christophe Bouissou, la commune, les associations et le secteur économique au sujet de la création d'une ZDP, la zone de développement prioritaire de Moorea.

SF / MG •

Une réunion se tient ce samedi 18 décembre à l’école bioclimatique de Papetoai à Moorea, entre le Vice-président Jean Christophe Bouissou, la commune, les associations et le secteur économique au sujet de la création de la ZDP, la zone de développement prioritaire de Moorea.

Economie VS environnement

Cette ZDP sera en fait une zone d'activités, abritant de nouvelles structures visant à booster la création d'emploi et l'économie de Moorea. Mais les associations de l'île craignent de voir la biodiversité de leur île dégradée. D'autant que de nombreuses manifestations contre les grands projets d'aménagements ont souvent lieu du côté de Moorea. Pour le gouvernement, cette réunion est l'occasion d'écouter les parties prenantes et d'apporter des réponses aux questions que se posent la population et les acteurs du développement de l’île sœur.

Parmi les invités, le collectif des associations sportives culturelles et environnementales de Moorea.

Si Bouissou dit comprendre les inquiétudes de la population, Rahiti Buchin, membre du collectif, espère que le gouvernement et les élus locaux seront réellement "à l'écoute, et pas juste un discours de façade et du temps perdu". Et d'ajouter :

Notre vision est simple, elle est durable. [On veut] mettre en exergue la beauté de notre île et éviter de penser développement à travers le béton. Rahiti Buchin

Des projets "souhaités"

Jean-Christophe l'a assuré, aucun projet ne sera imposé. Le Vice-président se dit ouvert au dialogue :

Je suis venu parler du schéma d'aménagement pour savoir quelle est notre vision de développement sur Moorea sur les 5-10-20 ans qui viennent. Il y a besoin de voir comment l'on compte travailler ensemble et créer ce développement durable de l'île de Moorea6maiao avec l'ensemble des acteurs. Le projet de la ZDP sera le projet souhaité avec les partenaires, les associations et les [élus locaux]. JC Buissou

Un comité sera mis en place en début d’année 2022, dont les membres de la société civile seront choisis par la commune, pour décider quels aménagements verront le jour au sein de la zone de développement prioritaire.