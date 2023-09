Crossfit Pop Contest 2023 : 32 équipes unies pour faire briller la discipline

La quatrième édition du Crossfit pop contest s'est déroulée du 2 au 3 septembre 2023 à Papeete. L'avenue du chef Vairaatoa a été fermée pour l'occasion. L'haltérophilie est une discipline en plein essor au fenua, et cette compétition est avant tout un moment de cohésion qui permet à tous les passionnés d'évaluer leur niveau localement.

Mereini Gamblin •

Des haltères, des muscles et beaucoup de monde...pas de doute, nous y sommes. La crossfit pop contest a démarré samedi et s'est poursuivie dimanche, sur l'avenue du chef Vairaatoa, lieu de rendez-vous des passionnés le temps d'un week-end... L'haltérophilie est encore récente au fenua mais la discipline a trouvé ses adeptes polynésiens. La compétition en est la preuve puisqu'elle enregistre 32 inscriptions supplémentaires par rapport à la dernière édition, avec 32 équipes de quatre personnes au total.

Moments de cohésion

Les inscriptions ont fermé un mois avant le début de la compétition. Pour Mareva Houplain et Manoarii Bernede, "l'objectif était de s'amuser et de se dépasser" mais les deux jeunes ont obtenu beaucoup plus...

On partage des moments forts avec des gens qu'on aurait pas forcément rencontré dans d'autres circonstances. C'est ça la magie du crossfit ! Manoarii Bernede, participant

Âgés d'à peine 23 et 30 ans, Mareva et Manoarii sont pilotes, l'une chez Air Tahiti, l'autre chez Air Moana. Dans le crossfit depuis peu, ils concilient leur métier et le sport sans difficulté. Et ils apprécient le lien particulier qui se crée au travers de cette discipline : "ce sont des moments qui nous unissent et c'est magnifique. On apprend à créer de la synergie, de la cohésion et à se soutenir tous ensemble" décrivent-ils après leur tout dernier passage de la compétition.

Du lourd

C'est donc un pari gagnant pour Charly. À la tête de l'organisation, il renouvelle l'événement depuis quatre ans avec toute l'équipe de Crossfit Pop pour faire vivre et évoluer cet esprit de cohésion. Même si cela demande beaucoup de temps, d'énergie et de moyens, "ça en vaut la peine" nous dit-il tout sourire.

À la fin des wods tout le monde a mal, mais tout le monde est content ! Ce sont deux jours de fête pour les amoureux du crossfit. Charly, membre de l'organisation

Deux jours et six wods (Workout of the Day) par équipe. Les athlètes enchaînent les exercices -lunch, traction, gym- avec poids ou "worm." C'est la nouveauté de la compétition : le worm de 160 kg. La session peut durer jusqu'à 20 minutes, sous l'œil attentif des juges mais aussi des supporters, venus nombreux par curiosité ou pour encourager leurs proches.

C'est la nouveauté de la compétition : le "worm" de 160 kg. • ©MG / Polynésie la 1ère

Dès le premier jour, les athlètes sont départagés selon leur niveau : les seize premières équipes sont classées "RX" (élite) et les seize autres participent en catégorie "scaled" (moyen). Les wods sont limités à trois par jour, avec un repos obligatoire de deux heures entre chaque wod.

Grands et petits, bons ou moins bons, il faut savoir s'adapter et travailler en équipe. Un peu compliqué lorsqu'il faut porter le worm à quatre...mais sur le tatamis, on fait tout pour y arriver, ensemble.

"On fait ça pour l'expérience, le dépassement de soi, pour se donner un but et quelque chose qui nous tire vers le haut" exprime Manoarii.

À l'issue de la compétition, les meilleurs scores reviennent aux Power rangers en RX et aux Holy dawgs en Scaled. Mais leur plus grande récompense, c'est d'avoir fait briller la discipline, ne serait-ce qu'un peu...le prochain grand rendez-vous pour les crossfiteurs est prévu en avril prochain, lors des Battle Games.