Culte de rentrée pour 300 enseignants des écoles protestantes

300 enseignants des établissements scolaires protestants de Tahiti ont participé au culte annuel de rentrée, le 12 août. La cérémonie, organisée cette année par l’école maternelle Maheanuu de Papeete, s'est déroulée au temple Bethel.

Mereini GAMBLIN •

Les enseignants des établissements scolaires protestants ont participé à une messe un peu particulière samedi matin... Le culte de rentrée vise à renforcer le sentiment de communuaté par la prière et le chant, et revaloriser la culture polynésienne au sein de l'enseignement protestant. Car la langue et la culture tahitiennes sont les fers de lance du protestantisme.

Huit établissements étaient ainsi représentés au temple de Bethel, avec chacun sa couleur et des himene tārava composés spécialement pour l’occasion. Les écoles, collèges et lycées se relaient année après année pour s’occuper de l’organisation.

Le culte incite chaque enseignant à méditer sur l’année à venir. L’enseignement protestant veut proposer un accompagnement scolaire particulier, axé sur la bienveillance et donner le choix à la jeunesse de rester en Polynésie.