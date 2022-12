Dans les îles, la magie de Noël opère

À Tubuai, Moorea ou Tahaa, les mets de Noël sont partagés, les lumières scintillent à l'unisson et les cadeaux réchauffent les cœurs...

À Tubuaï comme ailleurs, Noël est l’occasion de se retrouver autour d’un repas. Les plats traditionnels satisfont parfaitement les papilles des petits et grands. Mais les habitants de l'île ont surtout tenté l’expérience culinaire du mariage français et local. Taro, litchis, po'e et viande locale se mêlent aux moules et aux huîtres.

Dans la famille Tamaehu, le savoir-faire culinaire se transmet de génération en génération. Les petites mains cuisinent toutes ensembles, pour un réveillon joyeux et copieux.

Joie et recueillement

La magie de Noël opère ainsi dans les corps et les esprits. "On remercie le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous a données", confie Papa Pohu. Ses mots nous rappellent d'ailleurs que Noël est avant tout une fête chrétienne. Les religieux célèbrent la naissance du Christ, à l’église Saint Joseph, par exemple, pour les catholiques de Paopao. Ce jour de fête est un moment de recueillement pour tous les fidèles.

La magie des fêtes a aussi largement opéré à Faaaha, sur l'île de Tahaa, où le Père Noël a distribué les cadeaux aux enfants.