De nombreux contrôles routiers sur les routes du fenua ce week-end

Les contrôles routiers s'intensifient en ce premier week-end de congés scolaires, à Tahiti. Déjà plus de 800 véhicules ont été contrôlés par la police et la gendarmerie et 80 sanctionnés notamment pour des défauts d'équipement ou des conduites en état d'ivresse.

LG avec communiqué •

À l’occasion du premier week-end des vacances scolaires, une opération de contrôles routiers est menée par la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale et la Police Municipale dans les communes de Papeete, Pirae et Arue.

Les contrôles portent notamment sur la lutte contre les conduites addictives (alcool, stupéfiants, etc.) et plus généralement sur les conduites dangereuses pour la sécurité des usagers de la route.

Plus de 849 véhicules dont près de 135 deux-roues ont été contrôlés. Plus de 80 infractions ont été relevées par les forces de l’ordre dont notamment pour défaut de permis ou d'assurance, pneus lisses, non-port de la ceinture ou encore conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

D’autres opérations de contrôles auront lieu durant le week-end.



Depuis le début de l’année, 28 personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua, et autant de familles ont été endeuillées.



Dans un communiqué, le Haut-commissaire de la République rappelle que les forces de sécurité restent mobilisées sur les routes de tous les archipels tout au long de l’année et rappelle à la vigilance et à la responsabilité tous les usagers de la route, et en particulier les conducteurs de deux-roues.