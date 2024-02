Début des travaux du pont de la Punaruu

De ce vendredi 16 février à partir de 19h jusqu'au lundi 19 février à 4h du matin, le pont de la Punaruu sera fermé pour travaux. Des travaux nécessaires pour la sécurité, assure le ministre des Grands Travaux. Les usagers, eux, ne sont pas contre mais savent que le trafic sera forcément impacté. Il faudra donc faire preuve de patience.

Polynésie la 1ère (MLSF), Ination Raveino •

Ce soir, dès 19h, pas de circulation possible sur le pont de la Punaruu. Et ce, jusqu'au lundi 19 février à 4h du matin. Le passage sous l'ouvrage et le demi-tour au rond-point seront également interdits. Des travaux nécessaires assure Jordy Chan, le ministre des Grands Travaux. "Ils n'ont jamais eu lieu depuis sa pose donc si on ne réhabilite pas il risque d'avoir des problèmes au niveau de la structure. Nous avons "phasé" les fermetures sur des périodes qui pourraient impacter le moins la circulation".

Les usagers, eux, sont plutôt dubitatifs, ils hésitent entre la nécessité de réaliser ces travaux de réhabilitation et l'impact que ces derniers auront sur la circulation. Il faut dire que jeudi les automobilistes ont eu un avant-goût de ce qui risque de les attendre. Une panne de la centrale d’enrobage de l'entreprise chargée de refaire le bitumage sur la RDO, a provoqué un énorme bouchon. Les usagers ont dû patienter des heures avant de pouvoir se rendre en ville.

"La circulation était immense pour un petit truc alors là ça va être pire ? Je pense surtout aux enfants qui doivent quitter là-bas pour aller à Papeete, comment ils vont faire ?", s'inquiète Toimata, enseignante de formation. Maude aussi est inquiète. Elle habite Taravao. En temps normal, elle met un peu plus d'une heure pour rejoindre la ville. "Mais là, c'est plus d'une heure et demie", confie la jeune femme qui estime néanmoins que ce pont doit être refait "pour la sécurité des gens". Jean-Marie, lui, habite la Pointe des pêcheurs. Ils voient ces travaux d'un bon œil. "C'est bien pour la population. S'il y a des travaux à faire, il faut les faire pour que ce soit mieux".

La deuxième phase des travaux devrait être moins contraignante pour les usagers. Elle est prévue du lundi 19 février à 4h du matin jusqu’au vendredi 5 avril 2024 à 19h. Cette fois, les voies du viaduc seront accessibles, mais les travaux en cours impliqueront une limitation de vitesse et le strict respect du tonnage maximal à 3,5 T.