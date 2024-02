Dépression tropicale : les secours s'entraînent et se préparent

Une dépression tropicale s'approche de la Polynésie par l'Ouest et devrait toucher les premières îles à partir de ce dimanche. Les secours se préparent déjà depuis longtemps et continuent leurs entraînements plus que jamais.

Caroline Fahri (mise en ligne : Lucile Guichet) •

Le plan de sauvegarde communal de Papeete est activé. Depuis 6 mois, on anticipe en prévision d’une saison des pluies sous le signe d’El Niño. A l’approche d’une éventuelle dépression, la caserne de Papeete, qui compte habituellement dix pompiers, engage plusieurs renforts volontaires. Ici, on achève l’entraînement et l’évacuation des populations en cas de sinistre. "Les secteurs exposés, on les connaît déjà, explique Sam Roscol, sapeur-pompier responsable du plan communal de sauvegarde de Papeete. On pourra monter jusqu'à 40 personnes pour faire des roulements avec eux. On s'est préparés depuis l'annonce de El Niño l'année dernière. On a fait des achats, on a préparé tout le dispositif pour pouvoir mener à bien nos missions."

En cas d’inondations, la réponse opérationnelle est prête. Le matériel spécifique est acheté : motopompes, tronçonneuses, radio portatives...tout est prévu pour intervenir au mieux. Les zones les plus à risque de l’agglomération de Papeete sont déjà identifiées : "La Mission, Titioro et Tipaerui, précise Yannick Punuarii, chef de garde à la caserne de pompiers de Papeete. La particularité de la rivière Papeava, quand la houle du Nord vient avec la rivière, le niveau d'eau monte et la caserne est carrément inondée aussi."

Sur la côte Est de Tahiti, on connaît bien les inondations et l’on se prépare au pire : "j'ai peur d'être encore touchée par cette dépression qui va arriver, confie une habitante. Ma maison a été inondée par la rivière dernièrement."

Avec 25% de risque, on ne parle pas encore de cyclone. Météo-France annonce une forte dégradation du temps dès ce dimanche soir.