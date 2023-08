Dernier dimanche avant la rentrée scolaire

La rentrée des classes est prévue le mercredi 16 août. À moins d'une semaine du jour J, les familles profitent des derniers moments ensemble, au parc ou à la plage avant de se plonger dans les derniers préparatifs...

Les grandes vacances sont déjà presque terminées. La rentrée des classes aura lieu mercredi prochain. Dans les foyers, les familles se préparent. Mais d'abord, elles profitent d'un dimanche bien ensoleillé...certains iront faire les dernières courses dans la semaine, tandis que d'autres ont déjà acheté toutes les fournitures, en quête de bons plans.

Car pour les foyers les plus modestes, le budget est serré. Leidy par exemple, ne peut pas dépasser les 38 000 Fcfp, en incluant les vêtements et toutes les affaires d'école. Cette dame a trois enfants à sa charge : son petit garçon de 6 ans en maternelle, un autre fils de 16 ans et une nièce de 13 ans dont elle a la garde depuis un an. Elle leur apprend déjà à être autonome...

Comme les enfants de Leidy, près de 50 000 étudiants et élèves s’apprêtent à retrouver les bancs de l’école cette semaine.