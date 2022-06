Des fresques pour donner une autre vision du collège Henri Hiro

Afin de favoriser l’ouverture culturelle et artistique des élèves du collège Henri Hiro à Faa'a, le ministère de l'Education a autorisé la réalisation de fresques sur les façades de l'établissement. Avec les artistes, les élèves ont été associés au projet.

ET avec communiqué gouvernement •

Le collège Henri Hiro fait neuve. Du moins, il offre une autre facette, beaucoup plus colorée que ses façades habituelles. Des fresques y ont été peintes dans le cadre de résidences d'artistes financées par le ministère de l'Education.

Les oeuvres sont créées et exposées in situ, au sein de l’établissement et de ses différents espaces (façades, couloirs, portes, sols, plafonds…). Elles sont co-réalisées en partie par des élèves et font l’objet de rencontres artistiques.

"Le projet a ainsi permis de favoriser un climat scolaire de réussite, de bien-être, et d’estime de soi", selon le ministère de l'Education. Par ailleurs, le projet contribue aussi à l’appropriation et au respect de l’établissement scolaire, mais aussi au développement de la curiosité pour l’art et la culture, et le fait de faire vivre l’art d’aujourd’hui dans le quotidien scolaire des élèves.

Après la peinture, la sculpture

Piloté par la professeure d’arts plastiques du collège, Anne-Laure Champes, le projet a vu le jour en 2020.

Une première édition en 2021 a permis de réaliser « La porte des arts » de Sébastien Canetto (juin 2021, 210x90x4cm), et une série de quatre portraits d’artistes et d’auteurs, d’ici et d’ailleurs, dans un style Pop art.

Cette année, la deuxième édition a permis de créer « Patchwork » de Hell Ton John (HTJ). La fresque a été élaborée sur deux pans de murs, à l’entrée du collège.

La troisième édition consisterait, en 2023, à réaliser une sculpture monumentale, en partenariat avec l’artiste Pierre Motahi.